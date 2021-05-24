Стало известно, где будет работать Каштру

Луиш Каштру возглавлял "Шахтер" два сезона. Фото: ФК "Шахтер"

Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" заинтересован в услугах бывшего тренера "Шахтера" Луиша Каштру.

Клуб с Ближнего Востока уже начал переговоры с португальским наставником, сообщает инсайдер Никола Скира.

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Сейчас "Аль-Хиляль" возглавляет земляк Каштру Жозе Мораиш, который ранее также работал в украинской Премьер-лиге - с "Карпатами".

Клуб за тур до финиша оформил чемпионство в Саудовской Аравии, но выступления команды все равно не удовлетворяют амбиции ее владельцев, а потому последние готовы пойти на смену тренера.

Луиш Каштру покинул "Шахтер" после завершения сезона-2020/21. В общем португалец работал в Украине два сезона. За это время смог выиграть чемпионат, Кубок Украины и дойти до полуфинала Лиги Европы. По сообщению СМИ, новым наставником дончан будет итальянец Роберто Де Дзерби.