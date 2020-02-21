Стало известно, где будет играть Яремчук в следующем сезоне

Роман Яремчук в следующем сезоне будет играть в итальянской Серии А. Фото: dynamo.kiev.uа

Украинский журналист Игорь Цыганык заявил, что форвард "Гента" Роман Яремчук летом перейдет в итальянскую "Рому".

"Точно могу сказать, что летом Роман Яремчук окажется в "Роме". Если бы в Рим не переехал Никола Калинич летом, то вполне возможно, что украинец перешел бы в команду Паулу Фонсеки еще прошлым летом. "Гент" имел соответствующее предложение.

Так получилось, что Калинич не стал основным, а Яремчук остался и вполне открылся в "Генте". Это хороший показатель для Романа", - цитирует Цыганыка "Рейтиг Букмекеров".

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Роман Яремчук в текущем сезоне в составе "Гента" забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 30 матчах.