Стало известно, чем будет заниматься Милевский после завершения карьеры

После завершения профессиональных выступлений бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" 36-летний Артем Милевский будет заниматься развитием своего YouTube-канала.

Агент бывшего звездного футболиста Александр Панков рассказал о планах своего подопечного.

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"Человеку уже 36 лет. Это прекрасный возраст, чтобы завершить карьеру без травм и пойти на хорошей ноте. Так, были варианты с Украины и из Белоруссии. Но зачем тратить время? Что касается дальнейших планов, то мы сейчас развиваем YouTube-канал "Миля". Плюс у нас есть другие проекты с блогерами ", - сказал Панков в комментарии "Спорт-Экспресс".

Артем Милевский стал звездой благодаря выступлениям в составе киевского "Динамо" с 2003-го до 2013 года, отыграв киевлян 235 матчей и отметившись 81 голом и 54 ассистов.

За плечами Милевского выступления украинских "Борисфен" и "Динамо", турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынский "Конкордии", российский "Тосно", венгерский "Кишварда" и белорусское "Динамо" Брест. За сборную Украины провел 50 матчей, в которых забил восемь голов. В составе "сине-желтых" стал четвертьфиналистом Кубка мира 2006 года.