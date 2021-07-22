Стали известны подробности перехода Эрика Рамиреса в "Динамо"

Киевское "Динамо" вскоре подпишет контракт с венесуэльским форвардом 22-летним Эриком Рамиресом.
Динамовцы заплатят словацкому "ДАК 1904" €1.75 млн. 20 процентов от последующей продажи игрока будет принадлежать команде из Словакии, сообщает "Динамо Киев Inside".
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Рамирес уже прибыл в Киев, где успешно прошел медосмотр. После подписания контракта игрок присоединится к команде на сборе в Австрии.
26 июля "Динамо" сыграет контрольный матч против немецкого "Унионf". За три дня померяются силами с победителем Лиги Европы "Вильярреалом".
1 августа команда Мирчи Луческу сыграет против "Вереса" во втором туре УПЛ.
Во время летнего трансферного окна "Динамо" подписало форварда ЦСКА Илью Шкурина и полузащитника "Колоса" Дениса Антюха.
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