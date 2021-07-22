"Динамо" оказалось от 12 футболистов

Георгий Цитаишвили не смог закрепиться в "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Двенадцать футболистов киевского "Динамо" проведут следующий сезон в составе новичка УПЛ "Черноморца".

Киевский клуб решил предоставить игровую практику игрокам, которые не подходят Мирчи Луческу, сообщает официальный сайт динамовцев.

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"Моряки" стали вратарь Владислав Кучерук, защитники Даниил Скорко, Денис Кузык, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевський, Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.

Также в Одессу может отправиться форвард Владислав Ванат, который не смог поразить наставника "Динамо" на сборах в Швейцарии.

В УПЛ "Черноморец" будет тренировать бывший тренер "молодежки" "Динамо" Юрий Мороз.

Первый матч в новом чемпионате Украины "Черноморец" проведет 25 июля, когда на выезде сыграет с черниговской "Десной" .Во время летнего транферного окна "Динамо" подписало форварад ЦСКА Илью Шкурина и полузащитника "Колоса" Дениса Антюха. На перегяди находится лучший бомбардир УПЛ прошлого сезона Владислав Кулач.