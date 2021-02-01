Стали известны подробности отчисления Селезнева с "Колоса"

Евгений Селезнев не смог задержаться в "Колосе" на долго. Фото: ФК "Днепр-1".

Бывшего форварда сборной Украины Евгения Селезнева выгнали из "Колоса" за систематические нарушения спортивного режима.

За 5 месяцев пребывания в команде с Коваливки Селезнев позволил себе трижды нарушить спортивный режим, сообщает Sport.ua.

В первых двух случаях Селезнева простили, выдав последнее "китайское предупреждение". Когда форвард его проигнорировал, терпение руководства клуба лопнуло.

В текущем сезоне Евгений сыграл за "Колос" 10 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 5 голов, все с пенальти, сделал 1 голевую передачу.

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Евгения Селезнева отчислили из "Колоса" на сборах в Турции по просьбе наставника команды Руслана Костышина. Футболист уже вернулся в Украину.