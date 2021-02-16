Стали известны подробности апелляции сборной Украины в Лозанне

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2021. Фото: УАФ

Стали известны подробности апелляции Украинской ассоциации футбола (УАФ) в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) по делу матча Лиги наций Швейцария - Украина.

УАФ презентовал свои аргументы. В заседание участвовал наставник национальной команды Андрей Шевченко, сообщает uaf.ua.

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"Заседание продолжалось более 5-ти часов. На мой взгляд, наша юридическая команда сработала профессионально. А решение по делу будет должным образом объявлено Спортивным арбитражным судом Лозанны соответствии с действующими правилами", - прокомментировал ход заседания генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

По сообщению СМИ, CAS объявит решение не раньше, чем через 2-3 недели.

УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение за матч 6-го тура Лиги наций против Швейцарии. В команде Андрея Шевченко произошла вспышка коронавируса. Врач кантона Люцерн запретил проводить матч.