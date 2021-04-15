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четверг, 15 апреля 2021 05:21

Стали известны пары полуфиналов Лиги чемпионов

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Стали известны пары полуфиналов Лиги чемпионов
Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов. Фото: Reuters

В Лиге чемпионов состоялись ответные матчи 1/4 финала.

Мадридцы откатали нулевую ничью с "Ливерпулем" (первый матч закончился победой 3:1) , а "горожане" смогли дожать неуступчивую дортмундскую "Боруссию", выиграв как и в первой игре со счетом 2:1.

Накануне в 1/2 финала вышли французский ПСЖ и английский "Челси".

Таким образом полуфинальные пары выглядят следующим образом: ПСЖ – "Манчестер Сити" и "Реал Мадрид" – "Челси".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лига чемпионов: результаты всех матчей 7 апреля

Первые игры намечены на 27 апреля. Ответные – на 4 мая.

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