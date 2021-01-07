Стала известна трансферная стоимость Лунина

Трансферная стоимость вратаря "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина составляет €3 млн.
Transfermarkt обновил стоимость футболистов чемпионата Испании, сообщает сайт портала
Лунин сохранил стоимость в 3 млн евро. За год трансферная стоимость украинского вратаря не изменилась.
Голкипер еще не дебютировал за мадридский клуб. Провел в этом сезоне 1 матч - товарищескую встречу за сборную Украины против Польши.
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Андрей Лунин является воспитанником "Металлиста" и "Днепра". Играл за "Зарю". С 2018 года выступает за "Реал". В текущем сезоне он имеет статус второго вратаря "сливочных".
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