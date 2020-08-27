Стала известна судьба Гармаша в "Динамо"

Денис Гармаш будет искать себе новую команду. Фото: Александр Попов

Полузащитник "Динамо" 30-летний Денис Гармаш будет заниматься поиском нового клуба.

Футболист не попал в заявку команды на новый футбольный сезон. Наставник "Динамо" Мирча Луческу не видит перспектив для опытного футболиста в команде.

"Если наставник будет видеть, что игрок должен быть заявлен, то он попадет в заявку. Но я думаю, что мы ему найдем какой-то клуб. Или он сам найдет. И будет играть в другой команде: либо за границей, либо в Украине. Пока мне сложно говорить", - рассказал президент" Динамо "Игорь Суркис в эфире "Футбол NEWS"

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Денис Гармаш защищал цвета "Динамо" в течение 10 сезонов. На началу 2020 г. присоединился к турецкому "Ризеспор" на правах аренды, но летом вернулся в Украину.