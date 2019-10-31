Стала известна соперница Свитолиной в полуфинале Итогового турнира

Элина Свитолина выиграла свою группу на Итоговом турнире. Фото: рейтер

Элина Свитолина сыграет против 7 ракетки мира Белиндой Бенчич в полуфинале Итогового турнира, сообщает "24 канал".

В "красной группе" Бенчич проиграла Эшли Барти и победила Петра Квитова. В последнем поединке швейцарка играла против Кики Бертенс, которая заменяла травмированную Наоми Осаку.

Бертенс проиграла первый сет и из-за травмы отказалась продолжать поединок. Поэтому, Бенчич одержала победу и заняла второе место в группе.

Соответственно в 1/2 финала 22-летняя Бенчич сыграет против Элины Свитолиной,которая досрочно выиграла "пурпурную группу". Поединок состоится 2 ноября, суббота.

Элина Свитолина в полуфинал проведет еще один матч в группе - 1 ноября. Он не будет иметь принципиального значения. Украинка встретится с Софией Кенин, которая заменяет на турнире Бьянку Андрееску. Последняя из-за травмы снялась с соревнований в Шэньчжэне.

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Пути Свитолиной и Бенчич пересекались трижды: две победы одержала швейцарка и одну украинка.