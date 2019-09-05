Стала известна причина трансфера Тайсона в итальянские клубы

Тайсон имеет контракт с "Шахтером" на два следующих сезона

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик рассказал о причинах срыва трансфера Тайсона в итальянские клубы.

"Тайсон - очень специфический человек. Иногда его человеческие качества противоречивы. Скажу так. Для большинства людей в "Шахтере" вообще было шоком, что его назначили капитаном. Он всегда был одиночкой.

Я знаю точно, как он всем рассказывал, как хочет играть за сборную Украины. Но в последний момент попросил денег. А ему сказали, что не дадут, и он решил, что попробует себя в сборной Бразилии. Тайсон - человек со своеобразными взглядами на жизнь.

Сейчас большой ошибкой Тайсона стало то, что он вышел в публичность. И когда он написал, чтобы его отпустили, любые переговоры были прекращены. Был разговор только о 30 миллилнов евро. Платят - переходит. Платят 29,99 миллиона - не переходит", - признался Цыганик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бедный Коноплянка! Жаль, что он уходит в "Шахтер" - немецкие фанаты комментируют переход украинца

В последние дни трансферного окна на Тайсона претендовали "Рома" и "Милан", но ни один клуб не смог договориться с "Шахтером" по условиям перехода бразильца.