Стала известна причина трансфера Тайсона в итальянские клубы

 
Ексклюзивы
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 729
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 531
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8478
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1179
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1809
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6210
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6291
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1755
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 522
Фото
Все фото
14
24
10
10
5
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Видео
Все видео
Надаль пробил невероятный удар на чемпионате США
Надаль пробил невероятный удар на чемпионате США
Свитолина проиграла полуфинал Большого шлема
Свитолина проиграла полуфинал Большого шлема
Игроки сборной Украины поздравили Коноплянку с переходом в новый клуб
Игроки сборной Украины поздравили Коноплянку с переходом в новый клуб
Индийские фигуристы получили низкие оценки за всю историю фигурного катания
Индийские фигуристы получили низкие оценки за всю историю фигурного катания
Фонсека пригласил в "Рому" бывшую звезду "Шахтера"
Фонсека пригласил в "Рому" бывшую звезду "Шахтера"
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 729
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28899
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6669
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2574
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 1161
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
четверг, 05 сентября 2019 09:09

Стала известна причина трансфера Тайсона в итальянские клубы

  Комментировать
Стала известна причина трансфера Тайсона в итальянские клубы
Тайсон имеет контракт с "Шахтером" на два следующих сезона

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик рассказал о причинах срыва трансфера Тайсона в итальянские клубы.

"Тайсон - очень специфический человек. Иногда его человеческие качества противоречивы. Скажу так. Для большинства людей в "Шахтере" вообще было шоком, что его назначили капитаном. Он всегда был одиночкой.

Я знаю точно, как он всем рассказывал, как хочет играть за сборную Украины. Но в последний момент попросил денег. А ему сказали, что не дадут, и он решил, что попробует себя в сборной Бразилии. Тайсон - человек со своеобразными взглядами на жизнь.

Сейчас большой ошибкой Тайсона стало то, что он вышел в публичность. И когда он написал, чтобы его отпустили, любые переговоры были прекращены. Был разговор только о 30 миллилнов евро. Платят - переходит. Платят 29,99 миллиона - не переходит", - признался Цыганик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бедный Коноплянка! Жаль, что он уходит в "Шахтер" - немецкие фанаты комментируют переход украинца

В последние дни трансферного окна на Тайсона претендовали "Рома" и "Милан", но ни один клуб не смог договориться с "Шахтером" по условиям перехода бразильца.

https://football24.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стала известна причина трансфера Тайсона в итальянские клубы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
сентября

Убитые братья стали первыми русскими святыми

Самое читаемое
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото и видео &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото и видео "жилья"
7
 Просмотров: 40339
&quot;Такова жизнь&quot; - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии
"Такова жизнь" - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии Просмотров: 25911
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
3
 Просмотров: 25227
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
 Просмотров: 23094
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
23
 Просмотров: 18191
Спорт
Часть игроков "Динамо" недовольна работой Михайличенко
Часть игроков "Динамо" недовольна работой Михайличенко Просмотров: 72
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Просмотров: 270
Конкурент Ярмоленко выбыл на 3-4 месяца
Конкурент Ярмоленко выбыл на 3-4 месяца Просмотров: 117
Надаль пробил невероятный удар на чемпионате США
Надаль пробил невероятный удар на чемпионате США
 Просмотров: 711
Зинченко отказал "Ювентусу"
Зинченко отказал "Ювентусу" Просмотров: 1350
Больше всего комментируют
13
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
7
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
6
Украинский министр готов стать донором органов
6
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
2
"Не завидуйте!". Депутат попалась на интимной переписке
Голосов: 2584
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua