Стала известна причина смерти Марадоны

На клубном уровне Диего Марадона был известен по выступлениям за "Наполи" и "Барселону". Фото: Reuters

Причиной смерти бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны стала острая сердечная недостаточность, вызвавшая отек легких, следует из отчета судмедэкспертов.

"Острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, которая вызвала острый отек легких", - цитирует экспертов gazzetta.it

В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы. 24 ноября у него случился сердечный приступ. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса.

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Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. В составе сборной Аргентины в 1986 году Марадона стал Кубок мира, в 1990 году - серебряным призером Кубка мира. Дважды становился чемпионом Италии в составе "Наполи". По результатам голосования на сайте ФИФА, в 2000 году Марадона был признан лучшим футболистом XX века.