Стала известна причина, почему Коноплянка не перешел в "Бешикташ"

Коноплянка не стал игроком "Бешикташа" из-за позиции тренера турецкого клуба

Лидер сборной Украины Евгений Коноплянка не смог завершить свой трансфер в стамбульский "Бешикташ" из-за позиции тренера турецкого клуба.

Как пишет издание Fotospor, "Шальке" договорился с "орлами" об условиях перехода полузащитника, однако Абдуллах Авчи в момент заблокировал подписание контракта с Евгением.

По данным источника, опасения наставника "Бешикташа" связаны со статусом украинского футболиста. Якобы Авчи считал, что Коноплянка в любой момент сможет разорвать в одностороннем порядке контракт с клубом так, как это сделал недавно звездный португалец Рикардо Куарежма.

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Евгений Коноплянка еще имеет год контракта с "Шальке", но не входит в планы немецкой команды на новый сезон. Если не найдет себе новый клуб до конца трансферного окна. рискует пропустить первую часть следующего сезона.