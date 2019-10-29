Стала известна европейская квалификация к Кубку мира -2022

Европу в Катаре будет представлять 13 национальных сборных. Фото: из открытых источников

УЕФА поделился форматом европейского отбора к Кубку мира-2022. 13 сборных от Европы получат путевки в Катар, пишет "Футбол 24 "

55 сборных из ассоциации УЕФА сыграют в двухкруговом турнире. Команды разделят на 10 групп (пять - по 6 команд и пять - по пять). Предусмотрено 10 "окон" с марта по ноябрь 2021-го.

10 победителей групп получат прямую путевку на Кубок мира-2022, а команды, занявшие вторые места, продолжат борьбу в плей-офф.

10 вторых команд отборочных групп и 2 лучшие сборные Лиги наций-2020/2021 (среди тех, кто не попадет в первой двойки в группах квалификации ЧМ-2022) сыграют в марте 2022-го в плей-офф, который будет состоять из двух этапов.

12 участникам сначала в стыковых полуфинальных матчах определят шесть, затем в финальных - трех сильнейших. Именно эти команды получат последние путевки в Катар от европейской ассоциации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стадион в России, на котором проводили Кубок мира, тонет в болоте

Основной этап Кубка мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022-го. Победителем предыдущего турнира стала сборная Франции.