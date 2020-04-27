Стала известна дата, когда планируют возобновить УПЛ

УПЛ планирует доиграть все матчи сезона до конца

Украинская футбольная премьер-лига (УПЛ) может возобновить игры 13-14 июня.

Чемпионат планируют завершить до 10 июля. За месяц нужно будет провести 9 туров, сообщает Meta Ratings.

Матчи Кубка Украины пройдут в обычном режиме. Команды сыграют полуфинальные встречи и финал.

Клубы получат две недели на подготовку. Если после 31 мая соотношение выявленных случаев коронавируса среди протестированных не будет меняться или же будет держаться в рамках 5%, командам разрешат заниматься без ограничений.

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В середине марта из-за пандемии коронавируса бессрочно приостановили футбольные соревнования в Украине. Лидером турнирной таблицы является "Шахтер", который опережает "Динамо" и "Зарю" на 13 очков.