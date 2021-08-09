Стал известен следующий соперник Ломаченко

Василий Ломаченко проведет два поединка в 2021 году. Фото: REUTERS

Украинский боксер 34-летний Василий Ломаченко в следующий поединок проведет против американца Ричарда Комми.

Поединком должен состояться 11 декабря в "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке, сообщает ESPN.

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Стороны уже начали переговоры о подписание контракта на проведение поединка.

Ранее украинец сообщал, что он планирует провести бой Теофимо Лопеса, и также Рассматривает для этого боя декабрь. Но похоже потенциальный реванш перенесут на следующий год. Американцы нужно защитить свои пояса в бою против Джорджа Комбососа.

23 июня июне Василий вернулся на ринг, победив японца Масаешы Накатани техническим нокаутом в девятом раунде. В октябре 2020 Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопесу. Судьи единогласно отдали предпочтение американцу. Ломаченко потерял три Чемпионский пояса.