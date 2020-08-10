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понедельник, 10 августа 2020 17:25

Стал известен календарь чемпионата Украины по футболу

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Стал известен календарь чемпионата Украины по футболу
УПЛ стартует в конце августа

Украинская премьер-лига (УПЛ) утвердила календарь матчей первого круга чемпионата следующего сезона.

Новый сезон планирует стартовать 22 августа. На 25 августа запланирован матч за Суперкубок Украины, в котором сыграют "Шахтер" и "Динамо".

В первом туре "Шахтер" будет экзаменовать "Колос", а "Динамо" сыграет в гостях против "Олимпика".

Принципиальное дерби "Динамо" - "Шахтер" следует ожидать лишь в девятом туре. Полное расписание матчей можно посмотреть здесь.

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В сезоне 2020/21 в УПЛ будет выступать 14 команд. Команды сыграют между собой в два круга. Не будем деления на шестерки, который был в предыдущие два года. Однако окончательный список участников определится после завершения сезона в Первой лиге. Поэтому пока вместо названий команд при жеребьевке было указано "Команда ПФЛ".

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