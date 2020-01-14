Стаховский стартовал с победы на Australian Open

Сергей Стаховский вынужден преодолевать квалификацию, чтобы пройти в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Фото: из открытых источников

Украинский теннисист Сергей Стаховский начал выступления на Australian Open с победы.

В матче первого круга отборочного турнира 34-летний украинец обыграл словенца Блажа Ролла 7: 6, 6: 4, сообщает "sport.ua"

Стаховский - единственный представитель Украины в мужской сетке Открытого чемпионата Австралии. Но вынужден преодолевать квалификацию, чтобы попасть в сетку основного турнира.

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В следующем раунде Стаховский сыграет против Алехандро Табило с Чили, который занимает 208 место в мировом рейтинге.