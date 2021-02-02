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вторник, 02 февраля 2021 13:39

Стаховский победил россиянина на турнире в Мельбурне

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Стаховский победил россиянина на турнире в Мельбурне
Сергей Стаховский прошел во второй круг. Фото: Оpen13.fr

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский с победы начал турнир в Австралии.

На турнире ATP 250 в Мельбурне Стаховский победил россиянина Романа Сафиуллина - 6:7 (5), 6:4, 6:3.

1-й сет украинец проиграл на тайбрейке, но смог переломить ход поединка и выиграть 2 следующие партии. Если во 2-м сете еще была равная борьба до финальных сетов, то в 3-й партии россиянин уже почти не сопротивлялся.

Последний раз украинец побеждал в матче основной сетки на турнире ATP еще в 2019 году на травяном турнире в Галле.

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В следующем раунде Стаховский сыграет против 6-го сеяного на турнире Райли Опелкы с США.

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февраля

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