Стаховский и Долгополов опустились в рейтинге ATP

Лучший украинский теннисист Александр Долгополов потерял одну позицию в обновленном рейтинге ATP, переместившись с 62-й на 63 место. Он снялся с Уимблдона-2018 из-за травмы и у него минус 150 очков.

Сергей Стаховский потерял 8 строк, опустившись с 109-го места на 117. Он вылетел во 2-м круге Уимблдона, как и год назад, но потерял позиции через продвижение вверх теннисистов, которые находились ниже украинца.

Илья Марченко опустился еще на 31 строчку ниже - на 327 место. В текущем сезоне он сыграл всего 5 матчей и все проиграл. Пропуская ряд турниров и проигрывая матчи, он продолжает падение в рейтинге.

В 1-й четверке без изменений - Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Александр Зверев и Хуан Мартин Дель Потро остались на своих местах.

На три позиции и на 5-ю строчку поднялся финалист Уимблдона Кевин Андерсон.

Новак Джокович, который выиграл Уимблдон в 4-й раз, вернулся в топ-10.

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Ранее Джокович терял очки из-за пропуска турниров в связи с травмами.