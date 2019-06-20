Срна официально вернулся в "Шахтер"

Автор: football.ua Дарио Срна будет помощником Луиша Каштру в "Шахтере"

Донецкий "Шахтер" на своем официальном сайте сообщил о возвращении своего бывшего игрока Дарио Срны.

Экс-игрок "горняков" вошел в штаб нового наставника Луиша Каштру.

Срна покинул "Шахтер" в 2018 году после завершения контракта и дисквалификации за употребление допинга. Сезон 2018/19 провел в составе "Кальяри".

В пятницу, 21 июня, 37-летний Срна примет участие в пресс-конференции, на которой "Шахтер" представит Луиша Каштру в качестве главного тренера клуба.

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37-летний хорват провел в составе "горняков" 15 лет в статусе игрока и выиграл с командой Кубок УЕФА в сезоне 2008/09. Также 10 раз становился чемпионом Украины.