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четверг, 20 июня 2019 11:26

Срна официально вернулся в "Шахтер"

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Автор: football.ua
  Дарио Срна будет помощником Луиша Каштру в "Шахтере"
Дарио Срна будет помощником Луиша Каштру в "Шахтере"

Донецкий "Шахтер" на своем официальном сайте сообщил о возвращении своего бывшего игрока Дарио Срны.

Экс-игрок "горняков" вошел в штаб нового наставника Луиша Каштру.

Срна покинул "Шахтер" в 2018 году после завершения контракта и дисквалификации за употребление допинга. Сезон 2018/19 провел в составе "Кальяри".

В пятницу, 21 июня, 37-летний Срна примет участие в пресс-конференции, на которой "Шахтер" представит Луиша Каштру в качестве главного тренера клуба.

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37-летний хорват провел в составе "горняков" 15 лет в статусе игрока и выиграл с командой Кубок УЕФА в сезоне 2008/09. Также 10 раз становился чемпионом Украины.

https://football24.ua
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