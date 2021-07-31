Спринтерка из Ямайки обновила олимпийский рекорд на стометровке

Томпсон побила рекорд Гриффит-Джойнер. Фото: Reuters

Ямайская легкоатлетка Элейн Томпсон стала трёхкратной олимпийской чемпионкой, завоевав золото в беге на 100 м на Олимпиаде-2020 в Токио. Результат спортсменки — 10,61. Это новый олимпийский рекорд.

Предыдущий рекорд (10,62) принадлежал американке Флоренс Гриффит-Джойнер и был установлен 24 сентября 1988 года на Олимпиаде в Сеуле. Он продержался почти 33 года.

На пьедестале оказались ещё две спортсменки из Ямайки — Шелли-Энн Фрейзер-Прайс пришла второй, уступив победительнице 0,13 секунды, а Шерика Джексон финишировала на третьем месте, проиграв всего на 2 сотые больше, чем Фрейзер-Прайс.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. Украина выиграла 5 бронзовых медалей. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.