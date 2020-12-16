"Спортинг" не интересуется Яремчуком

"Спортинг" не заинтересован в украинском нападающем "Гента" Романе Яремчуке, сообщает Record.
По информации источника, португальскому клубу предлагали подписать форварда, однако это предложение было отклонено.
Также отмечается, что "Спортинг" все же ищет усиление в атаку.
Ранее сообщалось, что португальский клуб заинтересован в услугах Яремчука.
В текущем сезоне Яремчук забил 10 голов, в том числе 2 с пенальти, и сделал 3 ассиста в 19 матчах за клуб.
Transfermarkt оценивает футболиста в €11 млн, его контракт с "Гентом" рассчитан до лета 2023 года.
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"Спортинг" после 9 туров чемпионата Португалии идет на 1-м месте с отрывом от "Бенфики" на 2 очка.
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