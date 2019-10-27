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воскресенье, 27 октября 2019 09:11

"Спасибо Суркису, что отпустил меня с" Динамо "" - Яремчук

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&quot;Спасибо Суркису, что отпустил меня с&quot; Динамо &quot;&quot; - Яремчук
Роман Яремчук не смог закрепиться в первой команде "Динамо". Фото: из открытых источников

Нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук вспомнил свой трансфер из "Динамо".

По словам Яремчука, он благодарен Игорю Суркису, что тот позволил ему сменить команду, пишет "Спортарена".

"Спасибо ему, что отпустил. У меня было много интервью, в которых я говорил плохие вещи о "Динамо". Но сейчас я стал взрослее и понял, что это был отличный шаг в моей карьере. Конечно, я буду всегда поддерживать "Динамо". Но это прошлое, это история ", - сказал Яремчук.

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Яремчук выступал за "Динамо" с 2012 по 2017 год, проведя в этот период один сезон в аренде в "Александрии". За первую команду киевлян Роман сыграл 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

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