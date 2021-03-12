Спасение "Милана" и легкая победа для Моуриньо: результаты матчей 1/8 Лиги Европы

Харри Кейн забил в ворота "Динамо" Загреб 2 гола. Фото: Reuters

11 марта состоялись 1-е матчи 1/8 Лиги Европы.

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"Тоттенхэм" Жозе Моуриньо на классе победил "Динамо" Загреб - 2:0. Игра проходила не в высоком темпе в середине поля. Индивидуальное мастерство хозяев стало решающим в матче. Харри Кейн оформил "дубль". Форвард сборной Англии забил по 1-му голу в середине каждого из таймов. При желании "Тоттенхэм" мог снимать все вопросы о победителе противостояния уже в Лондоне.

"Манчестер Юнайтед" и "Милан" разошлись миром на "Олд Траффорд" - 1:1. Оба наставника имели серьезные кадровые проблемы.

На старте поединка гости дважды забили, но в обоих случаях мячи были отменены из-за офсайда и игру рукой. Хозяева ответили своим моментом после углового.

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После перерывов новичок МЮ Амад Диалло открыл счет точным ударом головой. "Милан" ответил уже в добавленное время, когда Симон Кьяер смог сравнять счет после подачи углового.



"Аякс" разгромил "Янг Бойз" - 3:0. Судьба поединка была решена во 2-м тайме. Девин Классен открыл счет, а под конец встречи хозяева забили еще 2 мяча, умело используя пространство на половине поля соперника.

"Арсенал" сделал серьезную заявку на выход в следующий раунд. Лондонцы в Пирее не оставили шанса "Олимпиакосу" - 3:1.

Мартин Едегор открыл счет красивым ударом. Хозяева смогли сравнять счет, но под конец матча команда Микель Артета забила еще дважды.



"Гранада" не имела никаких проблем с "Мольде" - 2:0. Испанцы забили по 1-му мячу в каждом из таймов. Класс игроков в командах был разный. Гости доигрывали игру в меньшинстве и должны радоваться, что пропустили только 2 гола.

"Славия" не смогла дома победить "Рейнджерс" - 1:1. Чехи быстро открыли счет, но не смогли потерять своего превосходства даже 1-м тайме. После перерыва каждая из команд имела возможности, чтобы выиграть.

Матчи-ответы 1/8 Лиги Европы будут 18 марта. Представители Украины в Лиге Европы проиграли свои матчи. "Динамо" уступило дома "Вильярреала" - 0:2, а "Шахтер" был разгромлен в Риме "местной "Ромой" - 0:3.