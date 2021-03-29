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понедельник, 29 марта 2021 08:17

Спасение Испании и разгром от Дании: результаты матчей отбора Кубка мира

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Спасение Испании и разгром от Дании: результаты матчей отбора Кубка мира
Дани Ольмо принес Испании победу. Фото: Gettyimages.com

28 марта состоялись матчи 2-го тура отбора к Куба мира.

Gazeta.ua знакомит с их результатами.

В группе В Швеция не имела никаких проблем в гостях с Косово -3:0.

Гости решили судьбу поединка еще в 1-м тайме когда забили дважды. После перерыва Себастьян Ларссон реализовал пенальти и вел игру до разгрома. Хозяева доиграли в меньшинстве из-за удаления в конце игры.

В другом матче сборная Грузии была близкой к сенсации в домашнем матче против Испании 1:2.

В конце 1-го тайма грузины вышли вперед. Испанцы ответили своим голом сразу после перерыва. Принес победу гостям Данни Ольмо уже в компенсированное время. Форвард "Лейпцига" дальним ударом застал врасплох вратаря сборной Грузии.

Швейцария на классе победила Литву в группе С - 1:0.

Единственный мяч был забит полузащитником "Ливерпуля" Джорданом Шакири в самом начале игры.

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В другом матче группы Италия разобралась с Болгарией -2:0.

Решающим в мате стал пенальти в ворота болгар в конце 1-го тайма. Имея преимущество в счете команда Роберто Манчини спокойно довела игру до победы. Окончательно снял все вопросы под конец игры Мануэль Локателли.

В группе I Англия не имела проблем с Албанией -2:0.

Харри Кейна и Мейсон Маут забили по 1-му мяча в каждом из таймов.

Венгры в гостях разгромили Сан-Марино -3:0.

Сборная Польши с таким же счетом победила Андорру.

Результативным вышли матча в группе F. Дания разгромила Молдову -8:0.

Еще в 1-м тайме гости пропустили 5. Под конец матча датчане довели счет до неприличного.

Австрия без проблем разобралась с Фарерскими островами -3:1.

В этой же группе Израиль и Шотландия поделили очки 1:1.

В конце 1-го тайма Дор Перец открыл счет в матче, а гости отыгрались сразу после перерыва.

Сборная Украины в своем матче 2-го тура не смогла обыграть финнов 1: 1.

Украинцы после 2 туров имеют в своем активе только 2 очка и делят 2-3 место с Финляндией.

31 марта команда Андрея Шевченко будет принимать Казахстан. Начало игры в 21:45.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
29
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