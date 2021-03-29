Спасение Испании и разгром от Дании: результаты матчей отбора Кубка мира

28 марта состоялись матчи 2-го тура отбора к Куба мира.
Gazeta.ua знакомит с их результатами.
В группе В Швеция не имела никаких проблем в гостях с Косово -3:0.
Гости решили судьбу поединка еще в 1-м тайме когда забили дважды. После перерыва Себастьян Ларссон реализовал пенальти и вел игру до разгрома. Хозяева доиграли в меньшинстве из-за удаления в конце игры.
В другом матче сборная Грузии была близкой к сенсации в домашнем матче против Испании 1:2.
В конце 1-го тайма грузины вышли вперед. Испанцы ответили своим голом сразу после перерыва. Принес победу гостям Данни Ольмо уже в компенсированное время. Форвард "Лейпцига" дальним ударом застал врасплох вратаря сборной Грузии.
Швейцария на классе победила Литву в группе С - 1:0.
Единственный мяч был забит полузащитником "Ливерпуля" Джорданом Шакири в самом начале игры.
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В другом матче группы Италия разобралась с Болгарией -2:0.
Решающим в мате стал пенальти в ворота болгар в конце 1-го тайма. Имея преимущество в счете команда Роберто Манчини спокойно довела игру до победы. Окончательно снял все вопросы под конец игры Мануэль Локателли.
В группе I Англия не имела проблем с Албанией -2:0.
Харри Кейна и Мейсон Маут забили по 1-му мяча в каждом из таймов.
Венгры в гостях разгромили Сан-Марино -3:0.
Сборная Польши с таким же счетом победила Андорру.
Результативным вышли матча в группе F. Дания разгромила Молдову -8:0.
Еще в 1-м тайме гости пропустили 5. Под конец матча датчане довели счет до неприличного.
Австрия без проблем разобралась с Фарерскими островами -3:1.
В этой же группе Израиль и Шотландия поделили очки 1:1.
В конце 1-го тайма Дор Перец открыл счет в матче, а гости отыгрались сразу после перерыва.
Сборная Украины в своем матче 2-го тура не смогла обыграть финнов 1: 1.
Украинцы после 2 туров имеют в своем активе только 2 очка и делят 2-3 место с Финляндией.
31 марта команда Андрея Шевченко будет принимать Казахстан. Начало игры в 21:45.
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