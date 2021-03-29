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понедельник, 29 марта 2021 07:33

Шевченко рассказал, почему Украина не смогла обыграть Финляндию

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Шевченко рассказал, почему Украина не смогла обыграть Финляндию
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью против Финляндии в квалификации Кубка мира-2022.

Наставник украинцев пожаловался на допущении ошибки его командой в конце игры.

"Считаю, мы провели сегодня очень хороший матч. Я недоволен лишь последними пятью минутами, в течение которых мы допустили целой серии ошибок, и здесь речь не только о ситуации с пенальти в наши ворота. Или ребята не услышали, или еще что, но они не выполнили перестроение, которое должно было состояться в этом отрезке матча. В итоге, мы не доиграли этот матч так, как должны были, и упустили победу. А так, в целом, играли очень хорошо, 85 минут полностью выполняли установку на матч все в нем шло по нашему плану, забили отличный мяч.

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У нашего соперника просто шансов других не было - они били вперед, пытались зацепиться за мяч. Мы допустили ошибку, которая стоила нам упущенной победы. Так, у финнов в последние пять-семь минут матча были моменты. Но, повторюсь, мы конец поединка не доиграли, и это связано не столько с моментами сборной Финляндии, сколько с нашей игрой в этом отрезке встречи. Думаю, это послужит нам хорошим уроком. Ребята растерялись, занимали абсолютно неправильные позиции. Возможно, сказалась усталость. Но, думаю, что впредь подобного не повторится", - цитирует тренера УАФ.

В матче 2-го тура отбора к Кубку мира Украина не смогла обыграть Финляндию -1:1.

В другом матче группы Франция в гостях переиграла Казахстан -2:0.

31 марта команда Андрея Шевченко проведет домашний матч против казахов. Начало игры в 21:45.

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Дата
29
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