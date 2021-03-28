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понедельник, 29 марта 2021 00:27

Шевченко перемудрил с тактикой: почему Украина не смогла обыграть Финляндию

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Шевченко перемудрил с тактикой: почему Украина не смогла обыграть Финляндию
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

В матче 2-го тура отбора к Куба мира сборная Украины не смогла обыграть Финляндию 1:1. Что нужно знать об игре на НСК "Олимпийский"?

Андрей Шевченко удивил составом. Наставник украинцев построил игру с 3-мя центральными защитниками и 2-мя форвардами. Место в старте получили Евгений Макаренко. Александр Зубков и Эдуард Соболь, которые не играли против Франции.

Игра проходила не в высоком темпе. Скорости на поле были не высоки. Ни одна из команд не форсировала события на поле. Никто не хотел рисковать. Игра проходила в середине поля с минимальным количеством острых атак.

Александр Зубков имел лучшие моменты. Игрок "Ференцвароша" имел 3 возможности забить, но не смог их реализовать.

Если в матче против Франции тактика в 3 защитники сработала, потому что нужно было обороняться, то в атакующей модели игры она совсем была не эффективной

Слабая игра лидеров. Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук провели невыразительный матч.

Сработала замена. Жуниор Мораес смог забить гол после выхода на замену.

Виталий Микленко стал главным антигероем матча. Защитник "Динамо" привез пенальти на ровном месте.

Шевченко перемудрил с тактикой. Сборная Украины очень слабо выглядела в атаке. Три центральные защитники больше мешали друг другу. Не было гармоничного сочетания Евгения Макаренко с Малиновским и Зинченко в середине поле. До забитого мяча привела фланговая подача, хотя сборная играла без выраженных вингеров. Если в матче против Франции тактика в 3 защитники сработала, потому что нужно было обороняться, то в атакующей модели игры она совсем не эффективной .

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Рано поверили в победу. После забитого гола сборная Украины откровенно расслабилась и позволила сопернику создавать моменты возле своих ворот.

Ничья - справедливый счет матча. Ни одна из команд не наиграла на победу. Украинцы реализовали свой шанс, но не смогли избежать ошибок в защите.

31 марта сборная Украины в Киеве сыграет против Казахстана. Начало игры в 21:45.

В другом матче группы Франция в гостях победила Казахстан - 2:0.

После 2-х туров Украины и Франции набрали по 4 очка. В Финляндии - 2, а Боснии и Герцеговины 1. Казахстан пока очков не набирал.

Автор: Сергей Тищенко
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