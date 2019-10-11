"Спал с Роналдо чаще, чем с женой" – Роберто Карлос

Роналдо (слева) и Роберто Карлос (справа) играли за сборную Бразилии и "Реал", Фото: из открытых источников

Бывший бразильский футболист Роберто Карлос рассказал, как проводил свободное время, выступая за мадридский "Реал", об этом пишет "Обозреватель".

"Когда я вспоминаю те годы, то думаю: как нам удавалось все делать? Все это безумие! После каждой игры нас ждали частные самолеты. Дэвид Бекхэм летел в одну сторону, Луиш Фигу и Зинедин Зидан - в другую. Роналдо и я отправлялись куда-то еще , при том, что нам всегда надо было тренироваться уже через день. Роналдо я впервые встретил в 1993 году, и с тех пор мы всегда жили в одной комнате. я спал с ним чаще, чем с женой ", - цитирует 46-летнего Карлоса "AS".

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Роберто Карлос - бывший бразильский футболист, левое защитник. Обладатель Кубка мира 2002 года, серебряный призер Кубка мира 1998 года. 4 раза становился чемпионом Испании с "Реалом" и 3 раза выигрывал с этим клубом Лигу чемпионов.