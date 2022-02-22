Шовковский рассказал, как бросил курить

Легендарный вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский признался, что имел вредную привычку.

Бросить курить Шовковскому помогла сила воли.

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"Когда я решил, что это мне мешает и с этим надо покончить - все было просто. Я решил, что с нового года этого делать не буду. В 2000-м или 2001 году, отпраздновав новый год, с 1 января я больше не курил.

Я этого хотел. Понимаю одно, что никакое желание в жизни не дается без силы, которая может дать его осуществить. Хочешь ездить на шикарной машине - можешь найти любые возможности для этого. Мы говорим исключительно о правовом аспекте. Для этого нужно сделать определенные шаги. Возможно это займет не один год, но достичь этого можно. Нужно иметь желание и силу воли", - определил рецепт успеха Шовковский в интервью SportArena TV.

Александр Шовковский больше 20 лет защищал ворота киевского "Динамо". Осенью 2016-го завершил профессиональную карьеру футболиста. В настоящее время работает в тренерском штабе Александра Петракова в сборной Украины.