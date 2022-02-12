"Сотрет в порошок" - украинский боксер четко очертил итог боя Ломаченко и Камбососа

Украинский боксер Денис Беринчик. Фото: instagram.com/berinchyk

Чемпион мира по боксу в легком весе Джордж Камбосос и его промоутер примут неправильное решение, если согласятся на бой с Василием Ломаченко.

Об это заявил чемпион WBO International в этом же весе Денис Беринчик Luckypunch.net, отметив, что для австралийца это будет "фаталити".

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"Камбосос - нормальный, духовитый парень, дерется. Но думаю, что с техникой Василия Ломаченко, и как он набирает обороты после травмы, Вася его сотрет в порошок", - сказал украинский боксер.

Также Беринчик высказался о будущем Ломанченко, если тому удастся победить Камбососа.

"Хейни нужно набить. Забрать у него пояс. И тогда уже либо весовую категорию менять, либо объединительные бои делать", - добавил Денис.

В ноябре 2021 года Джордж сенсационно победил Теофимо Лопеса и отобрал у него чемпионские титулы. На бой против Камбососа претендуют Ломаченко, Джервонта Дэвис и Дэвин Хейни. Поединок должен пройти в Австралии в первой половине 2022 года.