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понедельник, 16 декабря 2019 13:31

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов

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Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов
В 1/8 Лиги чемпионов не будет ни одной украинской команды

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Все пары 1/8 финала ЛЧ:

"ПСЖ" – "Боруссия" Д

"Манчестер Сити" – "Реал"

"Валенсия" – "Аталанта"

"Ливерпуль" – "Атлетико"

"Бавария" – "Челси"

"Ювентус" – "Лион"

"Лейпциг" – "Тоттенхэм"

"Барселона" – "Наполи"

В 1/8-й сеянные команды встретятся с несеянными. На этой стадии не могут сыграть между собой команды из одной страны и из одной группы. Сеянные первый матч проводят дома.

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Первые матчи пройдут 18/19/25/26 февраля, ответные – 10/11/17/18 марта.

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