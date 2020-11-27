Соперники "Зари" устроили голевую перестрелку

"Заря" одержала первую победу в розыгрыше. Фото Рейтер

Соперники "Зари" в группе Лиги Европы португальская "Брага" и английский "Лестер" устроили голевую перестрелку в матче 4-го тура Лиги Европы - 3:3.

Англичане, которые являются лидерами группы, вынуждены были все время отыгрываться. 1-й гол они пропустили на 4-й мин., а сравняли на 9-й.

На то, чтобы отыграть 2-й мяч, пропущенный на 24-й мин., понадобился почти час. А вот 3-й гол "Браги", забитый на 90-й мин., казалось, будет победным. Однако Джейми Варди забил 90+5 мин. и установил окончательный счет.

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Теперь в активе "Лестера" 10 зачетных баллов, в "Браги" - 7, в АЕК и "Зари" - по 3. До завершения группового турнира остается 2 тура.