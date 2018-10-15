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понедельник, 15 октября 2018 14:35

Соперник Украины в Лиге Наций уволил тренера

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Соперник Украины в Лиге Наций уволил тренера
Ян Козак уволен с поста главного тренера сборной Словакии

Соперник Украины в Лиге Наций УЕФА уволил тренера. Ян Козак покинул пост главного тренера сборной Словакии.

64-летний специалист покинул тренерский мостик сборной по собственному желанию после домашнего поражения от Чехии (1:2). "Словацкие соколы" не набрали ни одного очка после двух матчей.
Козак впервые в истории Словакии смог вывести сборную в финальный турнир ЧЕ-2016.

"Самый успешный тренер в истории сборной ушел в отставку. В 54 матчах под руководством Козака Словакия получила 29 побед и 10 раз сыграла вничью". Кроме того, издание уже размышляет над кандидатурами преемника Козака. Среди претендентов называют бывших наставников сборной Чехии Павела Врбу и Карела Яролима ", - так отреагировали на событие словацкие СМИ.

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Это уже вторая отставка тренера в группе Украина. Несколькими неделями ранее сборная Чехии также сменила тренера.

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