Соперник Украины потерял победу на последней минуте

Македонцы вели в счете до 90-ой минуты. Фото: nzs.si

Соперник сборной Украины на Евро сборная Северной Македонии вчера, 1 июня, провела товарищескую игру со сборной Словении. Матч проходил в Скопье и закончился вничью - 1:1.

Счет открыл македонец Элмаз на 55-й мин. Только на 90-й мин. гостям удалось уйти от поражения. Отличился Чернигой, который вышел на поле вместо Йосипа Иличича.

За гостей не играл травмированный киевский динамовец Беньямин Вербич.

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Сборная Украины сыграет со сборной Северной Македонии 17 июня. Это будет вторая игра на Евро. 13 июня наша команда в Амстердаме стартует матчем против сборной Нидерландов.