Соперник "Шахтера" объявил о трансфере игрока, одолевшего лейкемию

Элиас Перейра будет играть за "Бенфику" на правах аренды с правом выкупа. Фото: из открытых источников

Аргентинский защитник Элиас Перейра подписал контракт с "Бенфикой"

Соперник "Шахтера" арендовал защитника "Сан-Лоренсо" Перейру до конца сезона. У "Бенфики" будет право первоочередного выкупа.

В нынешнем сезоне Перейра провел один матч в составе "Сан-Лоренсо". Кроме того, 20-летний игрок играл в составе сборной Аргентины на молодежном чемпионате Южной Америки, где стал вице-чемпионом.

В 13-летнем возрасте Элиасу поставили страшный диагноз – лейкемия. После десяти месяцев химиотерапии парню удалось вылечиться от этой болезни, пишет "Футбол 24"

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"Бенфика" сыграет против донецкого Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч этого противостояния состоится в Харькове 20 февраля. Ответный матч пройдет в Лиссабоне 27 февраля.