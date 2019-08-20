Соперник Ломаченко получит рекордный гонорар за бой против украинца

За бой против Ломаченко Кембел получит более миллиона долларов

Британец Люк Кэмпбелл за выход в ринг против Василия Ломаченко получит самый большой гонорар в карьере.

По информации Sport Arena, Люк Кэмпбелл за выход в ринг получит чек на 1 млн фунтов стерлингов ($1,122 млн). И это рекордный гонорар для британца, который провел на профессиональном ринге 22 поединка.

Ломаченко и Кэмпбелл сразятся за титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC, который стал вакантным после отказа от него Майки Гарсии.

Также украинец выставляет на кон свои чемпионские пояса по версиям WBA и WBO. Бой пройдет 31 августа в Лондоне на арене О2. Уже проданы все билеты.

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В прошлом бою Василий дрался с британцем Энтони Кроллой, которого нокаутировал в 4-м раунде, защитив чемпионские титулы WBO и WBA.