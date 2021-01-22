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пятница, 22 января 2021 10:53

Соперник "Динамо" в Лиге Европы продал лучшего бомбардира

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Соперник &quot;Динамо&quot; в Лиге Европы продал лучшего бомбардира
Крепена Диатта перебрался во Францию. Фото: Gettyimages.com.

Французский "Монако" объявил о трансфере полузащитника "Брюгге" 21-летнего Крепена Диатта.

Монегаски подписали с игроком сборной Сенегала контракт до июня 2025 года. Сумма трансфера составила €16 млн, сообщает официальный сайт "Монако.

Диатта действует на позиции флангового форварда. В этом сезоне он был лучшим бомбардиром "Брюгге". В 19 матчах чемпионата сенегалец забил 9 голов и сделал 2 ассиста.

В Бельгии футболист выступал с 2018-го. Нападающий начинал выступления в Европе в Норвегии.

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"Динамо" сыграет с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы. 1-й матч должен состояться в Киеве 18 февраля. Через неделю команды сыграют в Бельгии.

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