Соперник "Динамо" одержал разгромную победу в чемпионате Бельгии

Филипп Клеман работает с "Брюгге" 3-й сезон. Фото: twitter.com/ClubBrugge

В матче 28-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" разгромил "Аут-Хеверлее" - 3:0.

Соперник "Динамо" в Лиге Европы на старте поединка повел в счете. Под конец матча "Брюгге" доказал свое преимущество до разгрома.

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По сравнению с матчем на "Олимпийском" в составе чемпиона Бельгии не произошло много изменений. Вернулся в состав только украинский защитник Эдуард Соболь, который не играл в Киеве из-за дисквалификации.

"Брюгге" уверенно лидирует в чемпионате Бельгии опережая "Антверпен" на 15 очков. Подопечные Филиппа Клемана имеют еще 1 игру в запасе.

"Маккаби" Тель-Авив одержал победу в Кубке Израиля. Соперник "Шахтера" справился в гостях с "Хапоэлем" Беер- Шева - 1: 0. 25 февраля "горняки" будут принимать "Маккаби" в Киеве. Начало матча в 19:55. В этот же день динамовцы сыграют в Бельгии против "Брюгге". Игра начнется в 22:00.