Соперница Свитолиной избавилась от роскошной груди ради карьеры

27-летняя румынка Симона Халеп, с которой в четверг в полуфинале Уимблдона встретится украинка Элина Свитолина, за свою карьеру заработала 30000000 долларов призовых. Злоключений выиграла "Ролан Гаррос-2018" и была финалисткой Australian Open того же года. Но прежде всего Симона известна невероятной жертвой, которую принесла во имя тенниса.



Многие женщины даже не мечтают о таком декольте, которое было в Симоны до лета 2009 года - неудивительно, что "ходить на Халеп", чтобы полюбоваться ее роскошным "шестерочка", в свое время стало трендом, который, впрочем, сильно не устраивал самую Симону . "Грудь приносят мне неудобства во время игры. Их вес приводит к тому, что я не могу максимально быстро реагировать на изменения на корте и действовать молниеносно", - жаловалась Халеп, намекая на то, что готова ради улучшения результатов решиться на операцию. Об этом пишет Сегодня

Поклонники писали ей письма, пытаясь отказать, но теннисистка осталась непреклонной и лишилась 12 кг красоты ради карьеры. "Решение об операции далось мне непросто, но не представляю, как с такой грудью достичь больших результатов в теннисе", - призналась после операции Халеп.

Жертва оказалась оправданной - Симона стала одним из лидеров женского мирового тенниса.