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вторник, 05 января 2021 03:13

Сообщили когда Украина хочет принять Олимпийские игры

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Сообщили когда Украина хочет принять Олимпийские игры
Украина хочет принять Олимпийские игры. Фото: Reuters

Украина изучает возможность проведения Олимпийских игр.

Рассматриваются варианты с зимней Олимпиадой 2030 года, летними Играми 2032-го, а также юношескими соревнованиями, сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, информирует ТСН.

"Мы смотрим на 2030-й и 2032 год. Оцениваем, где проводить в Украине, сколько это будет стоить. Больше смотрим на зимнюю Олимпиаду. Обсуждаем также юношеские Олимпийские игры, или сразу амбициозная цель - взрослая Олимпиада.

Мы считаем, что через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы будем способны провести Олимпийские игры.

Нам нужно ставить амбициозные цели. Провести Олимпиаду - это классная цель для нас. Что такое Олимпиада? Мы будем строить инфраструктуру, будем привлекать всех, будут рабочие места, чтобы люди не уезжали за границу, а работали в Украине для построения спортивных объектов. К нам будут приезжать туристы - это туризм", - сказал Гутцайт.

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Ранее сообщалось, что президент НОК Сергей Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2030 года. По поручению Владимира Зеленского, Офис президента совместно с НОК обрабатывал вопрос приезда в Украину главы Международного олимпийского комитета (МОК).

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