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понедельник, 04 марта 2019 13:52

Сообщили, как нападающий "Динамо" будет восстанавливаться от травмы

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Сообщили, как нападающий &quot;Динамо&quot; будет восстанавливаться от травмы
Соль, слева, получил травму в матче с "Десной". Фото: ФК "Динамо"

В понедельник 26-летний испанский форвард "Динамо" Фран Соль отправится в Барселону, где пройдет полное медобследование.

По его итогам станет известно о точном диагнозе нападающего, а также сроки его реабилитации и, соответственно, возвращение на поле. Об этом сообщает программа "Профутбол".

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Из-за травмы плеча Фран Соль пропустит около двух месяцев.

Как сообщила медслужба "Динамо", повреждение игрока не потребует хирургического вмешательства.

Соль получил травму в выездном матче 20-го тура УПЛ против черниговской "Десны" (2:1) в результате столкновения с игроком команды соперника.

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