Соболь отметился голом в чемпионате Бельгии

В марте "Брюгге" выкупил контракт Соболя в "Шахтера". Фото: "Брюгге"

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь отметился забитым голом в матче 32-го тура чемпионата Бельгии с "Кортрейком" (2:1).

Счет в матче открыл "Кортрейк" на 18 минуте. Соболь забил на 21-й минуте дальним ударом из-за пределов штрафной. На 77-ой Ванакен установил окончательный результат.

В этом сезоне у Соболя 2 мяча и 3 голевых паса в 22 играх.

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"Брюгге" идет на первом месте опережая "Антверпен" на 19 очков. У команды Соболя на одну игру больше. В марте Эдуард подписал полноценный контракт из "Брюгге".