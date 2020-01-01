Собака-поводырь празднует забитый мяч лаем, а пропущенный – воем

Ретривер Рита любит походы на стадион

Английский футбольный клуб "Лидс" снял сюжет, посвященный собаке-поводырю и ее хозяйке. Болельщица клуба Никки Аллан попала в аварию в 24 года. Это навсегда изменило ее жизнь: она потеряла зрение. Однако друг Никки заставил ее не сдаваться и продолжать заниматься привычными вещами. Среди них было посещение матчей "Лидса".

Никки решила вернуться на трибуны "Элланд Роуд". В этом ей помогла собака Рита, которую обучили в Уотфорде. Об этом сообщает "Трибуна".

"Чтобы добраться до стадиона, я полагаюсь только на нее. Это мой вид транспорта. Рита очень любит эти походы. Она уверенная в себе и волевая собака. С другими она может быть упрямой, но со мной – никогда. Она всегда делает то, о чем я ее прошу.

На стадионе мы с Ритой находимся в зоне для инвалидов, и все вокруг присматривают за ней. Вокруг огромный шум, но она справляется. Когда толпа вокруг вздыхает, она скулит, когда радуется – лает", – рассказывает болельщица "Лидса".

Риту уже знают все стюарды, они рады появлению преданного друга. Совсем недавно Никки сказали, что Рита скоро уйдет на пенсию. Когда это случится, Никки дадут новую собаку, которую тоже научат ходить на футбол.

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"Лидс" находится на первом месте в чемпионшипе. Команда выиграла 15 встреч, 6 свела вничью и 4 проиграла.