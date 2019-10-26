"Со мной Зинченко ждала бы отличная карьера" – Луческу

Луческу тренировал "Шахтер" с 2004по 2016 годы

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассказал, как бы сложилась карьера игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко, если бы он остался с ним в донецком клубе.

"По поводу этого игрока я даже не знал. Когда мы покинули Донецк, молодежь тренировалась в Полтаве, а мы в Киеве. Я попросил своего помощника съездить в Полтаву и посмотреть, как готовится молодежь. Тогда мы открыли для себя Виктора Коваленко, которого я сразу привлек к основной команде. Он даже выходил на поле в матчах Кубка Украины". Об этом пишет "Трибуна".

А о Зинченко я ничего не знал. Мне даже никто не говорил, что есть такой игрок. Это был его шанс: он мог или остаться в "Уфе", или быть вместе со мной. Во втором случае его ждала отличная карьера", — сказал Луческу.

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За все время работы в "Шахтере" Мирча Луческу запомнился тем, что практически никогда не выпускал украинских игроков в линию нападения. Они могли играть либо в воротах, либо в защите.