Снова все надежды на биатлон. Расписание четвертого соревновательного дня в Пекине-2022.

 
Ексклюзивы
1/5
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1026
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 810
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 405
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 2853
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 531
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 1980
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 666
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 531
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
Просмотров: 288
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Просмотров: 936
Фото
Все фото
5
6
9
6
3
Украинцы на &quot;горбатом Запорожце&quot; удивили поклонников классического ралли
Украинцы на "горбатом Запорожце" удивили поклонников классического ралли
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Как это было
В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Как это было
Красавица-фигуристка. Кто такая знаменосец сборной Украины в Пекине Назарова
Красавица-фигуристка. Кто такая знаменосец сборной Украины в Пекине Назарова
Вратарь &quot;Динамо&quot; приобрел шикарный электрокар стоимостью более 2 млн.
Вратарь "Динамо" приобрел шикарный электрокар стоимостью более 2 млн.
Видео
Все видео
"Динамо" одержало шестую победу на зимних сборах
"Динамо" одержало шестую победу на зимних сборах
Российский лыжник сломал пьедестал на Олимпиаде
Российский лыжник сломал пьедестал на Олимпиаде
Возвращение Малиновского не помогло. "Аталанта" проиграла аутсайдеру
Возвращение Малиновского не помогло. "Аталанта" проиграла аутсайдеру
Украинская лыжница Олех финишировала на Олимпиаде с окровавленным лицом
Украинская лыжница Олех финишировала на Олимпиаде с окровавленным лицом
Автогол года. Марокканский вратарь расстрелял свои ворота
Автогол года. Марокканский вратарь расстрелял свои ворота
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 441
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 927
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1764
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1044
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 423
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
07 февраля 2022
Просмотров: 270
Тільки не про політику
– А на Путіна порчу можеш навести? – запитую напівжартома подругу дитинства Лесю. 17 років тому вона вийшла заміж за москвича. ...
понедельник, 07 февраля 2022 22:31

Снова все надежды на биатлон. Расписание четвертого соревновательного дня в Пекине-2022.

  Комментировать
Снова все надежды на биатлон. Расписание четвертого соревновательного дня в Пекине-2022.
Фото: Reuters

Во вторник, 8 февраля, ночью по Киеву начнется третий соревновательный день XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.

Внимание украинских болельщиков завтра будет приковано к биатлонной мужской индивидуальной гонке.

Также не стоит упускать из виду выступление Ивана Шмуратко в фигурном катании и Аннамари Данчи в параллельном гигантском слаломе в сноубординге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы на Олимпиаде: итоги третьего дня и медальный зачет

Расписание соревнований на вторник, 8 февраля:

3:15 – Фигурное катание. Короткая программа. Мужчины. Иван Шмуратко.

3:30 и 4:50 – Санный спорт. Двойки. Тренировочные заезды 5 и 6. Игорь Стахив, Андрей Лысецкий.

4:00, 4:22 и 4:45 – Фристайл. Биг-эйр. Финалы. Женщины. Медали.

4:40, 5:34, 8:30, 9:06, 9:24, 9:36 – Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Квалификация и финалы. Женщины. Аннамари Данча. Медали.

5:00 – Горнолыжный спорт. Супергигант. Мужчины. Иван Ковбаснюк. Медали.

5:07, 6:01, 8:48, 9:15, 9:30, 9:43 – Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Квалификация и финалы. Мужчины. Медали.

6:10, 10:40 и 15:10 – Хоккей. Женщины. 4 матча.

6:40 – Скелетон. Официальные тренировки 3 и 4. Женщины.

8:05 и 14:05 – Кёрлинг. Смешанные пары. Матч за третье место и финал. Медали.

9:20 – Скелетон. Официальные тренировки 3 и 4. Мужчины. Владислав Гераскевич.

9:30 – Лыжное двоеборье. Гундерсен. 10 км и обычный трамплин. Тренировка 3. Мужчины. Дмитрий Мазурчук.

10:00, 12:30, 13:25 и 13:47 – Лыжные гонки. Спринт. Свободный стиль. Квалификация и финал. Женщины. Марина Анцибор, Виктория Олех, Валентина Каминская. Медали.

10:30 – Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины. Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал. Медали.

10:50, 12:55, 13:35 и 14:00 – Лыжные гонки. Спринт. Свободный стиль. Квалификация и финал. Мужчины. Алексей Красовский, Руслан Перехода. Медали.

12:30 – Конькобежный спорт. 1500 м. Мужчины. Медали.

13:50 и 15:35 – Санный спорт. Заезды 3 и 4. Женщины. Елена Стецкив, Юлианна Туницкая. Медали.

В расписании указано время начала событий по Киеву.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры.

В общей сложности около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15-ти видах программы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Снова все надежды на биатлон. Расписание четвертого соревновательного дня в Пекине-2022.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

"Пек планеры, как блины" - легендарный Олег Антонов создавал самолеты в Киеве

Эштон Кутчер празднует 44-летие: знаковые роли кинозвезды, который должен был стать инженером-биохимиком

Вышла первая в мире печатная книга украинского автора

Евросоюз празднует 30-летний юбилей

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 15653
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли Просмотров: 15581
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде Просмотров: 11313
Мила Нитич предстала топлесс, а Дорофеева соблазнила голыми изгибами - что публикуют звезды в сети
Мила Нитич предстала топлесс, а Дорофеева соблазнила голыми изгибами - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 10242
СМИ узнали, кто был &quot;в красном&quot; за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
 Просмотров: 7830
Спорт
Шокировал весь мир. Овермарса выгнали из клуба из-за непристойного поведения в отношении женщин
Шокировал весь мир. Овермарса выгнали из клуба из-за непристойного поведения в отношении женщин Просмотров: 639
У "Динамо" возникли серьезные проблемы перед важной игрой Юношеской лиги УЕФА
У "Динамо" возникли серьезные проблемы перед важной игрой Юношеской лиги УЕФА Просмотров: 288
На втором сборе "Шахтера" будут тренироваться 29 футболистов
На втором сборе "Шахтера" будут тренироваться 29 футболистов Просмотров: 126
"Динамо" одержало шестую победу на зимних сборах
"Динамо" одержало шестую победу на зимних сборах
 Просмотров: 495
Украинцы на Олимпиаде: итоги третьего дня и медальный зачет
Украинцы на Олимпиаде: итоги третьего дня и медальный зачет
 Просмотров: 3276
Больше всего комментируют
6
"Нужно быть очень реалистичным": Макрон рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным
4
"Преподавать по-русски" - экс-депутат Госдумы РФ на гостелеканале "Дом" начал "поучать" украинцев
3
"Без тебя никак" - Зеленский посвятил жене стихотворение
2
"Кололи запрещены препараты, морили голодом" - Луценко раскрыл подробности задержания Чауса
2
Патрульного допрашивают за скрытое видео с Трухиным: в ДБР объяснили, "светит" ли ему подозрение
Голосов: 510
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть