Снова все надежды на биатлон. Расписание четвертого соревновательного дня в Пекине-2022.

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Во вторник, 8 февраля, ночью по Киеву начнется третий соревновательный день XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.

Внимание украинских болельщиков завтра будет приковано к биатлонной мужской индивидуальной гонке.

Также не стоит упускать из виду выступление Ивана Шмуратко в фигурном катании и Аннамари Данчи в параллельном гигантском слаломе в сноубординге.

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Расписание соревнований на вторник, 8 февраля:

3:15 – Фигурное катание. Короткая программа. Мужчины. Иван Шмуратко.

3:30 и 4:50 – Санный спорт. Двойки. Тренировочные заезды 5 и 6. Игорь Стахив, Андрей Лысецкий.

4:00, 4:22 и 4:45 – Фристайл. Биг-эйр. Финалы. Женщины. Медали.

4:40, 5:34, 8:30, 9:06, 9:24, 9:36 – Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Квалификация и финалы. Женщины. Аннамари Данча. Медали.

5:00 – Горнолыжный спорт. Супергигант. Мужчины. Иван Ковбаснюк. Медали.

5:07, 6:01, 8:48, 9:15, 9:30, 9:43 – Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Квалификация и финалы. Мужчины. Медали.

6:10, 10:40 и 15:10 – Хоккей. Женщины. 4 матча.

6:40 – Скелетон. Официальные тренировки 3 и 4. Женщины.

8:05 и 14:05 – Кёрлинг. Смешанные пары. Матч за третье место и финал. Медали.

9:20 – Скелетон. Официальные тренировки 3 и 4. Мужчины. Владислав Гераскевич.

9:30 – Лыжное двоеборье. Гундерсен. 10 км и обычный трамплин. Тренировка 3. Мужчины. Дмитрий Мазурчук.

10:00, 12:30, 13:25 и 13:47 – Лыжные гонки. Спринт. Свободный стиль. Квалификация и финал. Женщины. Марина Анцибор, Виктория Олех, Валентина Каминская. Медали.

10:30 – Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины. Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал. Медали.

10:50, 12:55, 13:35 и 14:00 – Лыжные гонки. Спринт. Свободный стиль. Квалификация и финал. Мужчины. Алексей Красовский, Руслан Перехода. Медали.

12:30 – Конькобежный спорт. 1500 м. Мужчины. Медали.

13:50 и 15:35 – Санный спорт. Заезды 3 и 4. Женщины. Елена Стецкив, Юлианна Туницкая. Медали.

В расписании указано время начала событий по Киеву.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры. В общей сложности около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15-ти видах программы.