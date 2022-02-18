Снова без медали. Джима стала седьмой в масс-старте на Олимпиаде

 
Ексклюзивы
1/5
Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину
Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину
Просмотров: 225
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
Просмотров: 3672
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
1 Просмотров: 1386
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 738
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
Просмотров: 333
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
Просмотров: 378
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
Просмотров: 3519
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Просмотров: 1593
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Просмотров: 522
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Просмотров: 1800
Фото
Все фото
6
12
2
7
5
Ломаченко исполняется 34 года: лучшие моменты в карьере боксера
Ломаченко исполняется 34 года: лучшие моменты в карьере боксера
&quot;Лос-Анджелес Рэмз&quot; выиграли Супербоул-2022: как это было
"Лос-Анджелес Рэмз" выиграли Супербоул-2022: как это было
Упала на финише. У норвежской биатлонистки возникли проблемы со здоровьем на Олимпиаде
Упала на финише. У норвежской биатлонистки возникли проблемы со здоровьем на Олимпиаде
Эмоциональная и всегда улыбчивая. Кто такая двукратная чемпионка Пекина-2022 Йохауг
Эмоциональная и всегда улыбчивая. Кто такая двукратная чемпионка Пекина-2022 Йохауг
Украинцы на &quot;горбатом Запорожце&quot; удивили поклонников классического ралли
Украинцы на "горбатом Запорожце" удивили поклонников классического ралли
Видео
Все видео
Форвард забил "ударом скорпиона": роскошный гол из итальянской Серии B
Форвард забил "ударом скорпиона": роскошный гол из итальянской Серии B
Лига Европы шокирует. "Шериф" Вернидуба снова победил, "Боруссия" потерпела домашнее фиаско
Лига Европы шокирует. "Шериф" Вернидуба снова победил, "Боруссия" потерпела домашнее фиаско
"Динамо" не остановить. Команда Луческу выиграла шестой матч подряд
"Динамо" не остановить. Команда Луческу выиграла шестой матч подряд
Сбил оператора и сломал ключицу. Финский фристайлист чуть не разбился на Олимпиаде
Сбил оператора и сломал ключицу. Финский фристайлист чуть не разбился на Олимпиаде
14-летний футболист забил гол и сделал две голевые передачи за "Металлист"
14-летний футболист забил гол и сделал две голевые передачи за "Металлист"
Интервью
1/5
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
1 Просмотров: 1467
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
1 Просмотров: 2205
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5274
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4482
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1863
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
17 февраля 2022
Просмотров: 216
День храму
Пишу це вранці у вівторок, на Стрічення, коли в нас у Сулимівці храмовий празник чи простіше — храм. Храм — це коли приходять гості. ...
пятница, 18 февраля 2022 09:44

Снова без медали. Джима стала седьмой в масс-старте на Олимпиаде

  Комментировать
Снова без медали. Джима стала седьмой в масс-старте на Олимпиаде
Юлия Джима. Фото: biathlon.com.ua

Женская биатлонная программа зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине закончилась сегодня, 18 февраля, гонкой с массовым стартом, куда попали 30 спортсменок.

Среди них была и украинка Юлия Джима, показавшая в итоге седьмой результат.

Еще одна представительница Украины Анастасия Меркушина была одной из запасных, но так и не попала непосредственно в гонку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Последний шанс для украинских биатлонистов. Расписание 14-го дня соревнований в Пекине-2022

Неприятности у Джимы начались еще во время прохождения первого круга. На одном из поворотов она упала, поэтому на первый огневой рубеж пришла последней.

Не закрыв одну мишень, Юлия отправилась на второй круг на 23-м месте.

Вторую стрельбу лежа украинка провела чисто, поэтому поднялась на девятую строчку. Отставание от лидера составляло чуть более 1 мин.

На третьем огневом рубеже спортсменки попали в сильный порыв ветра. Обойтись без промахов удалось лишь нескольким биатлонисткам, которые существенно улучшили свои позиции.

Джима настреляла два круга штрафа, что отбросило ее на 15-е место и лишило шансов на награду.

Вторую "стойку" Юлия долго выцеливала и обошлась без промахов, однако отставание от претенденток на медали составляло 40 с.

Гонку с массовым стартом уверенно выиграла Жюстин Брезаз-Буше из Франции. Второй и третьей к финишу добрались норвежки Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанн. Юлия Джима стала седьмой.

В 11:00 гонку с массовым стартом проведут мужчины. Это будут последние биатлонные состязания на Олимпиаде-2022.

Олимпийские игры в Пекине закончатся в воскресенье, 20 февраля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Снова без медали. Джима стала седьмой в масс-старте на Олимпиаде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Джону Траволте 68: вспоминаем знаковые фильмы, благодаря которым прославился кинозвезда

Вспомнить страшное 18 февраля: кровавый день на Майдане в фото и видео

Самое читаемое
&quot;Ее может ждать такая же участь, как Паш&quot; - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
"Ее может ждать такая же участь, как Паш" - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
8
 Просмотров: 26209
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
 Просмотров: 11259
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
3
 Просмотров: 7524
Десантник повесился в собственном авто
Десантник повесился в собственном авто Просмотров: 7479
Успел позвонить маме: 7-летний мальчик с папой сгорели в доме
Успел позвонить маме: 7-летний мальчик с папой сгорели в доме
4
 Просмотров: 7326
Спорт
Ястремская уступила в четвертьфинале турнира WTA в Дубае
Ястремская уступила в четвертьфинале турнира WTA в Дубае Просмотров: 63
Еще одна украинская спортсменка попала в допинг-скандал на Олимпиаде
Еще одна украинская спортсменка попала в допинг-скандал на Олимпиаде 1 Просмотров: 486
Форвард забил "ударом скорпиона": роскошный гол из итальянской Серии B
Форвард забил "ударом скорпиона": роскошный гол из итальянской Серии B
 Просмотров: 225
Команды Малиновского и Качарабы выиграли. Все результаты дня Лиг Европы и конференций
Команды Малиновского и Качарабы выиграли. Все результаты дня Лиг Европы и конференций Просмотров: 765
Лига Европы шокирует. "Шериф" Вернидуба снова победил, "Боруссия" потерпела домашнее фиаско
Лига Европы шокирует. "Шериф" Вернидуба снова победил, "Боруссия" потерпела домашнее фиаско
 Просмотров: 3699
Больше всего комментируют
9
Большинство украинцев не верят в Минские соглашения
8
Рейтинг Зеленского уменьшается - опрос
4
России нужно менее 12 часов на вторжение в Украину - Atlantic Council
3
В Раду могут пройти семь партий, лидирует "Евросолидарность" — опрос КМИС
3
Зеленский: По пути в НАТО Украина должна получить систему гарантий
Голосов: 557
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть