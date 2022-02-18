Снова без медали. Джима стала седьмой в масс-старте на Олимпиаде

Юлия Джима. Фото: biathlon.com.ua

Женская биатлонная программа зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине закончилась сегодня, 18 февраля, гонкой с массовым стартом, куда попали 30 спортсменок.

Среди них была и украинка Юлия Джима, показавшая в итоге седьмой результат.

Еще одна представительница Украины Анастасия Меркушина была одной из запасных, но так и не попала непосредственно в гонку.

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Неприятности у Джимы начались еще во время прохождения первого круга. На одном из поворотов она упала, поэтому на первый огневой рубеж пришла последней.

Не закрыв одну мишень, Юлия отправилась на второй круг на 23-м месте.

Вторую стрельбу лежа украинка провела чисто, поэтому поднялась на девятую строчку. Отставание от лидера составляло чуть более 1 мин.

На третьем огневом рубеже спортсменки попали в сильный порыв ветра. Обойтись без промахов удалось лишь нескольким биатлонисткам, которые существенно улучшили свои позиции.

Джима настреляла два круга штрафа, что отбросило ее на 15-е место и лишило шансов на награду.

Вторую "стойку" Юлия долго выцеливала и обошлась без промахов, однако отставание от претенденток на медали составляло 40 с.

Гонку с массовым стартом уверенно выиграла Жюстин Брезаз-Буше из Франции. Второй и третьей к финишу добрались норвежки Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанн. Юлия Джима стала седьмой.

В 11:00 гонку с массовым стартом проведут мужчины. Это будут последние биатлонные состязания на Олимпиаде-2022. Олимпийские игры в Пекине закончатся в воскресенье, 20 февраля.