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Сможет ли Украина занять второе место в группе

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Сможет ли Украина занять второе место в группе
Судьба сборной Украины будет решаться в Хельсинки. Фото:УАФ

16 ноября сборная Украины проведет заключительным матч в группе отбора к Кубок мира-2022 против Боснии и Герцоговины.

Соперник украинцев уже упустил шансы на поездку в Катар. В предыдущем матче боснийцы дома неожиданно проиграли Финляндии –1:3. Из-за травмы пропускал матч капитан Боснии Эдин Джеко. Без своего лидера боснийцы просто развалились и проиграли сопернику, который полтора тайма играл в меньшинстве.

Не стоит ждать от Боснии против Украины сопротивления. Джеко тоже в этом матче не сыграет. Будет отсутствовать другой лидер Сеад Колашиц из-за травмы. Наставник Боснии Йвайло Петев не скрывает, что даст шанс проявить себя меньше игравшими игроками. Другими словами, для боснийцев это будет товарищеский матч с повышенной ответственностью. Они потеряли свое главное оружие – мотивацию и желание. Поэтому следует ожидать лёгкой победы команды Александра Петракова. Причем разница мячей позволит превзойти по этому показателю Финляндию.

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Главная проблема состоит в том, что Украина сама не решает свою позицию в таблице. Если Финляндия победит Францию, то финны становятся второй командой вне зависимости от матча у Сараево. Если ничья - то в случае победы Украины будут определять разницу забитых и пропущенных мячей. Здесь финны пока на два мяча впереди. Но Украина может нивелировать эту разницу в матче против немотивированной Боснии.

Франция уже выиграла группу. Учитывая сложный календарь, Дидье Дешам не будет перезагружать своих звезд. Поэтому ведущие игроки французов не сыграют в Хельсинки. Плюс погодные условия очевидно будут в пользу хозяев. Для второго состава Франции матч против Финляндии тоже не вызов или возможность проявить себя. Это игроки самого высокого уровня, играющие в ведущих командах. Смысла тратить лишние силы для них тоже нет.

Дешам не выставит основной состав в Хельсинки

Это не значит, что Франция отдаст легко три очка. Если все сложится, то они могут даже разбить соперника, но если что-то не получится, то никто не будет применять сверхусилий.

Для Украины важно не думать о матче в Хельсинки. Они на него повлиять не могут. Следует побеждать и обеспечивать нужную разницу, если в матче Финляндии и Франции будет ничья.

Шансы команды Петракова на второе место остаются достаточно высокими. Несмотря на потерю мотивации, Франция существенно преобладает соперника в классе. Выиграть финнам даже у второго состава будет не просто. Важно самим обеспечить нужный результат в Сараево.

Матч Босния и Герцоговина – Украина начнется 21.45. Отчет об игре и онлайн трансляции читайте на нашем сайте. В то же время в Хельсинки Франции сыграет против местной команды.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
15
ноября

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