Сможет ли Тухель дважды подряд выйти в финал Лиги чемпионов

 
Ексклюзивы
1/5
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2358
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1098
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1143
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 765
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
2 Просмотров: 1467
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 441
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2286
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 621
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3987
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
4
6
6
26
21
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Видео
Все видео
Как Бензема спас "Реал" в матче против "Челси"
Как Бензема спас "Реал" в матче против "Челси"
Дубль Мареза вывел "Манчестер Сити" в финал Лиги чемпионов
Дубль Мареза вывел "Манчестер Сити" в финал Лиги чемпионов
Гора Суперга убила соперников Ювентуса
Гора Суперга убила соперников Ювентуса
Как Зинченко помог "Манчестер Сити" победить ПСЖ
Как Зинченко помог "Манчестер Сити" победить ПСЖ
Яремчук начал третий десяток голов в сезоне
Яремчук начал третий десяток голов в сезоне
Интервью
1/5
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1098
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 765
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 450
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2286
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3987
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
04 мая 2021
Просмотров: 243
"Завдяки" Чаушеску й Ахметову
Мірча Луческу – корінний "динамівець". 18-річним дебютував у складі бухарестського "Динамо" в чемпіонаті Румунії, а 1985‑го очолив цей клуб як ...
среда, 05 мая 2021 12:00

Сможет ли Тухель дважды подряд выйти в финал Лиги чемпионов

  Комментировать
Сможет ли Тухель дважды подряд выйти в финал Лиги чемпионов
Томас Тухель работал в Париже 2 года. Фото: Reuters

5 мая состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между "Челси" и "Реалом".

В Мадриде команды не смогли выявить сильнейшего. Гости имели преимущество по игре, вели в счете, но "Реал" смог сравнять счет.

Теперь команда Томаса Тухеля выглядит фаворитом полуфинала. Лондонцев устраивает даже счет - 0:0 для выхода в финал.

В прошлом сезоне немецкий тренер вывел ПСЖ в финал Лиги чемпионов. Сможет ли Тухель повторить свой успех с ПСЖ?

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич специально для Gazeta.ua поделился ожиданиям от матча на "Стэмфорд Бридж".

"Несмотря на положительный результат в Мадриде, я не уверен в дальнейшем проходе "Челси". У команды Тухеля еще пока не все структурировано. Многие действия на импровизации. Что-то изучили с приходом нового наставника, что-то пытаются учить. У "Реала" игра поставлена ​​на автомате. Каждый игрок знает свои действия на поле. В этом шанс "сливочных" пройти дальше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дубль Мареза вывел "Манчестер Сити" в финал Лиги чемпионов

Англичанам не стоит играть исходя из результата первого матча. Их устроит даже ничья без голов. У них будут шансы в атаке "Реала". В первом матче они показали, что могут забить из ничего. "Челси" нужно играть, не думая о матче в Мадриде, и доказать свое превосходство на домашнем поле. Защитный футбол вряд ли принесет хозяевам успех.

Благодаря опыту и более долгой работе тренера с командой шансы у "Реала" выглядят убедительнее".

Игра между "Челси" и "Реалом" запланирована на 22:00.

Первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2020/21 стал "Манчестер Сити". "Горожане" дважды победили ПСЖ - 2: 0, 2: 1.

Финал Лиги чемпионов запланировано в Стамбуле 29 мая. Прошлогодним победителем турнира была "Бавария".

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сможет ли Тухель дважды подряд выйти в финал Лиги чемпионов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Вышел календарь со старинными украинскими названиями месяцев

Проект нового правописания представили правительству

Семилетняя девочка стала профессиональной акушеркой

На один флакон духов потратили тысячу цветов жасмина

Самое читаемое
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
6
 Просмотров: 19188
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 15219
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом Просмотров: 11709
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 Просмотров: 10044
Зеленский возмутил фразой о СССР
Зеленский возмутил фразой о СССР 13 Просмотров: 5940
Спорт
"Люди думают, что дело только в деньгах" - Гвардиола о победе над ПСЖ
"Люди думают, что дело только в деньгах" - Гвардиола о победе над ПСЖ Просмотров: 117
Почетино объяснил, почему ПСЖ не смог выйти в финал Лиги чемпионов
Почетино объяснил, почему ПСЖ не смог выйти в финал Лиги чемпионов Просмотров: 135
Зинченко прошел сквозь взлеты и падения – глава профсоюза футболистов Нидерландов
Зинченко прошел сквозь взлеты и падения – глава профсоюза футболистов Нидерландов Просмотров: 162
Над Моуриньо начали насмехаться авиаперевозчики
Над Моуриньо начали насмехаться авиаперевозчики Просмотров: 306
Зинченко расплакался после матча из ПСЖ
Зинченко расплакался после матча из ПСЖ Просмотров: 594
Больше всего комментируют
17
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев
13
Зеленский возмутил фразой о СССР
3
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
2
На нашей земле решается будущее Европы - Зеленский о вступлении Украины в ЕС
2
Евросоюз собирается одобрить вакцину, которую используют в Украине
Голосов: 726
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть