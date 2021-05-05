Сможет ли Тухель дважды подряд выйти в финал Лиги чемпионов

Томас Тухель работал в Париже 2 года. Фото: Reuters

5 мая состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между "Челси" и "Реалом".

В Мадриде команды не смогли выявить сильнейшего. Гости имели преимущество по игре, вели в счете, но "Реал" смог сравнять счет.

Теперь команда Томаса Тухеля выглядит фаворитом полуфинала. Лондонцев устраивает даже счет - 0:0 для выхода в финал.

В прошлом сезоне немецкий тренер вывел ПСЖ в финал Лиги чемпионов. Сможет ли Тухель повторить свой успех с ПСЖ?

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич специально для Gazeta.ua поделился ожиданиям от матча на "Стэмфорд Бридж".

"Несмотря на положительный результат в Мадриде, я не уверен в дальнейшем проходе "Челси". У команды Тухеля еще пока не все структурировано. Многие действия на импровизации. Что-то изучили с приходом нового наставника, что-то пытаются учить. У "Реала" игра поставлена ​​на автомате. Каждый игрок знает свои действия на поле. В этом шанс "сливочных" пройти дальше.

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Англичанам не стоит играть исходя из результата первого матча. Их устроит даже ничья без голов. У них будут шансы в атаке "Реала". В первом матче они показали, что могут забить из ничего. "Челси" нужно играть, не думая о матче в Мадриде, и доказать свое превосходство на домашнем поле. Защитный футбол вряд ли принесет хозяевам успех.

Благодаря опыту и более долгой работе тренера с командой шансы у "Реала" выглядят убедительнее".

Игра между "Челси" и "Реалом" запланирована на 22:00. Первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2020/21 стал "Манчестер Сити". "Горожане" дважды победили ПСЖ - 2: 0, 2: 1. Финал Лиги чемпионов запланировано в Стамбуле 29 мая. Прошлогодним победителем турнира была "Бавария".